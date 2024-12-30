خنشلة.. شجار ينتهي بجريمة قتل شاب بحي 8 ماي ببلدية قايس

اهتز سكان حي 8 ماي ببلدية ودائرة قايس بخنشلة على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها الشاب (ب.ن) في مقتبل العمر يبلغ حوالي 28 سنة. إثر طعنات خنجر من النوع الكبير، من طرف مجهول في ضروف ما زالت غامضة لحد الآن.

وتدخلت على الفور مصالح الحماية المدنية وحدة قايس لنقل الضحية إلى مركز الاستعجالات بمستشفى حيحي عبد المجيد ببلدية قايس. لكن الضحية لفظ أنفاسه في حدود الساعة الـ 21.15.

ليبقى التحقيق متواصلاً من طرف مصالح الأمن المختصة بشأن هذا الحادث المأسوي.