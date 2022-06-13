خنشلة ..شهران حبس غير نافذ لشخص يتاجر في أجهزة بلوتوث للغش في الامتحانات

أوقفت مصالح أمن دائرة أولاد رشاش بولاية خنشلة شخص لإشتباهه في الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأجهزة حساسة محظورة تستعمل في الاتصال عن بعد (بلوتوث خفي).

وتنفيذا للإذن بتفتيش منزله تم العثور على 18 جهاز، وقد صرح عند سماعه بأنه قام بشراء هذه الأجهزة لإعادة بيعها كونها تستعمل للغش في الإمتحانات.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية وتقديم إدارة الجمارك بأم البواقي لشكوى، تم بتاريخ الـ12 جوان 2022 تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش.

و بموجب اجراءات المثول الفوري تابعته النيابة بجنحة حيازة بضاعة أجنبية محظورة لغرض التجارة دون سند إثبات عن طريق التهريب طبقا لنص المادة 324 من قانون الجمارك والمادة 10 من قانون مكافحة التهريب.

ليصدر حكم في نفس اليوم قضى بإدانته بما نسب اليه ومعاقبته بشهرين حبس موقوف النفاذ ومصادرة المحجوزات .

وفي الدعوى الجمركية الزام المتهم المدان بأن يدفع لإدارة الجمارك مبلغ 300 الف دج.

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