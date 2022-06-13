خنشلة ..شهران حبس غير نافذ لشخص يتاجر في أجهزة بلوتوث للغش في الامتحانات
أوقفت مصالح أمن دائرة أولاد رشاش بولاية خنشلة شخص لإشتباهه في الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأجهزة حساسة محظورة تستعمل في الاتصال عن بعد (بلوتوث خفي).
وتنفيذا للإذن بتفتيش منزله تم العثور على 18 جهاز، وقد صرح عند سماعه بأنه قام بشراء هذه الأجهزة لإعادة بيعها كونها تستعمل للغش في الإمتحانات.
وبعد استكمال الاجراءات القانونية وتقديم إدارة الجمارك بأم البواقي لشكوى، تم بتاريخ الـ12 جوان 2022 تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش.
و بموجب اجراءات المثول الفوري تابعته النيابة بجنحة حيازة بضاعة أجنبية محظورة لغرض التجارة دون سند إثبات عن طريق التهريب طبقا لنص المادة 324 من قانون الجمارك والمادة 10 من قانون مكافحة التهريب.
ليصدر حكم في نفس اليوم قضى بإدانته بما نسب اليه ومعاقبته بشهرين حبس موقوف النفاذ ومصادرة المحجوزات .
وفي الدعوى الجمركية الزام المتهم المدان بأن يدفع لإدارة الجمارك مبلغ 300 الف دج.
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تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية خنشلة، من توقيف عصابة إجرامية تتكون من 09 أشخاص. تورط أصحابها في قضية بيع وترويج المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.
بالإضافة كذلك إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي. لغرض الإعداد لارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات. وإنشاء وتنظيم والمشاركة في عصابة أحياء.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إثر تحريات باشرتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة. والتي أسفرت عن تحديد هوية شخص مسبوق قضائيا. يقوم رفقة مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات على مستوى حي الحسناوي بخنشلة. مستغلين مسكن مستأجر بذات الحي. لتقوم قوات الشرطة بعد التنسيق مع الجهات القضائية بإستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي مكنت من الكشف عن هوية المشتبه فيهم الذين يقومون بالمتاجرة بالمخدرات.
وأوضح البيان، أنه تم وضع خطة وغلق جميع المنافذ. أين تمت عملية المداهمة التي مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي حاول الفرار. وبعد توقيفه واخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على كمية من المخدرات راتنج القنب الهندي تقدر بـ4.9 غ. كما تم توقيف المشتبه فيه الثاني بحوزته كمية من المخدرات. كما تم توقيف سبعة أشخاص آخرين. ليصل عدد الموقوفين إلى 09 أشخاص تتراوح أعمراهم بين العقد الثاني و الثالث من العمر.
وبعد تفتيش المسكن المستأجر، تم حجز قطع من المخدرات معدة للترويج يقدر وزنها بـ 09.1 غ من راتنج القنب الهندي، أسلحة بيضاء متمثلة في سيف. 02 عصي بيسبول ، سكين ، 02 كيتور ، شفرة حلاقة ، لتصل كمية المخدرات الإجمالية التي تم حجزها إلى 16 غ من راتنج القنب الهندي مهيأة و معدة للترويج ، ليتم تحويل المحجوزات واقتياد المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة على ذمة التحقيق .
بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم. تم تقديمهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة