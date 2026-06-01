خنشلة.. ضبط قرابة قنطارين ونصف القنطار من الكيف المعالج

أحبطت الفرق العملياتية لشرطة خنشلة، مخططا إجراميا لتمرير كمية معتبرة من المخدرات، قدر وزنها 2 قنطار و42 كلغ من الكيف المعالج قادمة من المغرب، وتوقيف 3 عناصر ينتمون إلى شبكة إجرامية منظمة ذات إمتداد دولي.

العملية التي أنجزت على مرحلتين، أسفرت عن ضبط قنطار و31 كلغ من الكيف المعالج بإقليم ولاية خنشلة. كانت مموهة على متن مركبة نفعية. وتوقيف شخصين مسبوقين قضائيا.

ليتمكن المحققون، بعد تحريات ميدانية دقيقة، من تحديد هوية المشتبه فيه الثالث وتوقيفه بمدينة قسنطينة. مع ضبط بحوزته 111 كلغ من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام على متن المركبة النفعية الثانية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور