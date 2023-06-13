خنشلة.. عامان حبسا نافذا في حق شاب قام بنشر أجوبة “الباك”

أصدر قاضي الجنح لدى محكمة خنشلة، حكما يقضي بحبس شاب عاما نافذا بتهمة نشر أجوبة إمتحانات شهادة البكالوريا عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي.

وجاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية إنه ” عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جريمة المساس بنزاهة الامتحانات، تم تسجيل قضية تتعلق بنشر أجوبة إمتحانات شهادة البكالوريا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ضد (ح ح).

وبعد إستكمال التحقيق الابتدائي، تم بتاريخ هذا اليوم 2023/06/13 تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة، أين تمت متابعته عن طريق إجراءات المثول الفوري.

وفي نفس اليوم أصدر قاضي الجنح حكم يقضي بعامين حبسا نافذ مع الأمر بإيداعه الحبس بالجلسة.