خنشلة: عام حبسا نافذا في حق شابتين قاما بنشر مواضيع البكالوريا

أصدر قاضي الجنح لدى محكمة خنشلة، حكما يقضي بحبس فتاة وصديقتها عاما نافذا. بتهمة نشر مواضيع إمتحانات شهادة البكالوريا عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي .

وجاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية إنه ” عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الرأي العام. أنه وفي إطار مكافحة جريمة المساس بنزاهة الامتحانات. تم تسجيل قضية تتعلق بنشر مواضيع إمتحانات شهادة البكالوريا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ضد المسماة (غ س) وبمشاركة (م أ).

وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم بتاريخ 2023/06/14 تقديم المشتبه فيها أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة. أين تمت متابعتها عن طريق إجراءات المثول الفوري. وفي نفس اليوم أصدر قاضي الجنح حكم يقضي بعام حبسا نافذ لكل مهمة