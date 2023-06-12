خنشلة.. عام حبسا نافذا في حق فتاة قامت بنشر مواضيع امتحان البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي

اصدر قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة حكما يقضي بحبس فتاة عام نافذا بتهمة نشر مواضيع إمتحانات شهادة البكالوريا عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي .

وجاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية إنه” عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية، وبعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الرأي العام، وفي إطار مكافحة جريمة المساس بنزاهة الامتحانات، تم تسجيل قضية تتعلق بنشر مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ضد (م ه‍)

وبعد استكمال التحقيق الابتدائي تم بتاريخ 2023/06/12 تقديم المشتبه فيها أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة، أين تمت متابعتها عن طريق إجراءات المثول الفوري.

في نفس اليوم أصدر قاضي الجنح حكم بعام حبس نافذ مع الأمر بإيداعها الحبس بالجلسة.

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