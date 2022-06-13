خنشلة: عام حبس نافذ لثلاث مترشحين في امتحانات البكالوريا

قامت مصالح الأمن الحضري الرابع بولاية خنشلة يوم أمس 12 من جوان 2022 بتقديم ثلاث أشخاص أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة. بعد ضبطهم داخل احدى مراكز الامتحان من طرف المراقبين. وهم بصدد تسريب مواضيع شهادة البكالوريا بإستعمال وسائل التواصل عن بعد ( بلوتوث ).

ليتم إحالتهم على قسم الجنح بمحكمة خنشلة بموجب إجراءات المثول الفوري.وتمت متابعة كل واحد منهم بجنحة الشروع في نشر وتسريب مواضيع امتحانات التعليم الثانوي( البكالوريا ). لتصدر أحكام في نفس اليوم قضت بإدانة كل متهم بما نسب إليه وعقابه ب عام حبس نافذ و 20 ألف دج غرامة مالية نافذة. مع الإيداع بالجلسة ومصادرة المحجوزات .