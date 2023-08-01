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قناة النهار

خنشلة : عفاف همامي..طالبة جامعية تبتكر مكمل غذائي لمرضى السكري

بقلم قناة النهار
خنشلة : عفاف همامي..طالبة جامعية تبتكر مكمل غذائي لمرضى السكري
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خنشلة : عفاف همامي..طالبة جامعية تبتكر مكمل غذائي لمرضى السكري

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رابط دائم : https://nhar.tv/E6WiO
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