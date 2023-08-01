قناة النهار خنشلة : عفاف همامي..طالبة جامعية تبتكر مكمل غذائي لمرضى السكري بقلم قناة النهار نشر في 01 أوت 2023 - 13:31 شارك غرِّد أرسل 79 0 خنشلة : عفاف همامي..طالبة جامعية تبتكر مكمل غذائي لمرضى السكري إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/E6WiO اقرأ أيضا الجاني احد جيران عائلة الضـ.ـحية.. الدرك يوقف قاتـ.ـل الطفل أحمد توفيق بوادي تليلات في وهران قناة النهار 21 جويلية فاسألوا: العمل الذي يدخل الجنة قناة النهار 27 جويلية أحمد سلطان: بناء السجون في منطقة الريف هو الطلب الوحيد الذي قام به نظام المخزن قناة النهار 31 جويلية سعيدة: الميلود ويحي.. فلاحان يرفعان التحدي لخدمة الأرض رغم الصعاب قناة النهار 14 جويلية صريح جدا: بر الوالدين.. هكذا يرضي الجزائريون آبائهم وأمهاتهم قناة النهار 17 جويلية وزير الفلاحة : تعويض مادي للمتضررين من الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة في أقرب وقت قناة النهار 22 جويلية مراسل قناة النهار بالبويرة .. مساحات غابية كثيرة إحترقت مما خلف وفاة شخصين قناة النهار 24 جويلية صريح جدا: هذه هي أسعار كراء المنازل على شاطئ البحر في جيجل .. قناة النهار 13 جويلية طالع هابط: طريق عام بالعاصمة وكأنك في ليبيا أو سوريا أيام الحرب قناة النهار 20 جويلية شاهد..حـ.ـرائق مهولة بعدد من ولايات شرق الوطن قناة النهار 24 جويلية