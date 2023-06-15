خنشلة.. عقوبات من 6 أشهر إلى عامين في حق 3 أشخاص قاموا بنشر وتسريب مواضيع ” الباك ” 

أصدر قاضي الجنح لدى محكمة أولاد رشاش ، حكما يقضي بحبس 3 أشخاص بعقوبات من 6 أشهر إلى عامين نافذين، بعقوبة نشر وتسريب مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية إنه ” عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات. تم تسجيل قضية تتعلق بنشر وتسريب مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ضد المسماة(ب ك) المقيمة بالخارج، وبمشاركة شقيقها كل من (ب ن) و(ب ع).

وبعد استكمال التحقيق الابتدائي تم بتاريخ 2023/06/15 تم تقديم الاطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش أين تمت متابعتهم عن طريق إجراءات المثول الفوري.

وفي نفس اليوم أصدر قاضي الجمع حكما حضوريا للمتهم (ب ن) وعقابه بعامين حبس نافذ.

مع اصدار أمر بايداع الحبس بالجلسة، وللمتهمة( ب ع) ومعاقبتها بستة أشهر حبس نافذة وغيابيا للمتهمة(ب ك) ومعاقبتها بعامين حبس نافذ مع اصدار أمر بالقبض ضدها .