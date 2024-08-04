خنشلة: قتيلان و3 جرحى في حادث مرور بعين الطويلة

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادث مرور وقع صباح اليوم بولاية خنشلة.

وأفاد بيان الحماية المدنية، أن مصالحها تدخلت هذا الصباح. من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين سيارتين وجرار فلاحي بالطريق الوطني رقم 88. طريق الضلعة، ببلدية ودائرة عين الطويلة.

وخلّف الحادث وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى. أما الضحايا المتوفون تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد بن بلة بعاصمة الولاية.