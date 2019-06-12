خنشلة.. قتيل وجريح في حادث سقوط من الطابق الثالث لإحدى العمارات بشرشار

هلك شخص فيما جرح آخر في حادث سقوط من الطابق الثالث لإحدى العمارات الجاري إنجازها ببلدية ششار ولاية خنشلة.

وحسبما أورد به بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية، فإن مصالح الحماية المدنية

بالوحدة الثانوية ششار تلقت بلاغا يفيد بسقوط عاملين من علو شاهق بإحدى عمارات ورشة بناء خاصة بمشروع

500 سكن عمومي إيجاري بالقرب من محطة المسافرين البرية ببلدية ششار ليتنقل عناصرها إلى مكان الحادث لإسعاف الضحايا.

وأضاف ذات البيان، بأنه تم نقل الضحية الأول الذي كان حالة إغماء إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية بششار.

حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بذات الهيكل الاستشفائي، فيما تم إسعاف الضحية الثاني

الذي كان يعاني من آلام وكسور على مستوى أجزاء مختلفة من الجسم ونقله لتلقي العلاج بمصلحة الاستعجالات لذات المؤسسة الصحية.

بالموازاة مع ذلك فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.