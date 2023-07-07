خنشلة.. قتيل و7 جرحى في اصطدام بين 3 سيارات

لقي شخص حتفه، فيما أصيب 7 آخرون، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور أليم بولاية خنشلة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 88 حجرة الرسم بلدية بابار ولاية خنشلة.

وأوضح المصدر نفسه، بأن الحادث تمثل في اصطدام بين 03 سيارات، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، حيث تم إسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث.

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