خنشلة: مديرية التربية تستلم العتاد الصحي والمواد الوقائية تحسبا للدخول المدرسي

أشرف اليوم السبت والي خنشلة، علي بوزيدي، على استلام مديرية التربية للعتاد الصحي والمواد الوقائية اللازمة تحسبا للدخول المدرسي.

يأتي هذا تطبيقا للبرتوكول الوقائي الصحي ومن أجل ضبط آخر التحضيرات لإنجاح الدخول المدرسي 2020/2021 الخاص بالطور الابتدائي.

واقتنت مصالح بلدية خنشلة أزيد من 40 ألف كمامة، 10 لتر جافيل مختلف الأحجام، 1500 لتر هلام كحولي معقم.

بالإضافة الى كمية معتبرة من المناديل المبللة ومناشف الأرضيات، وأزيد من 300 جهاز قياس حرارة، لتغطية حاجيات 66 مدرسة.

وحضر عملية الإستلام كل من السادة رئيس دائرة خنشلة، رئيس المجلس الشعبي البلدي، الأمين العام للبلدية، مدير التربية.