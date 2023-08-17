خنشلة.. مراد يؤكد الشروع قريباً في إنجاز مشروع سد واد الأزرق

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بخنشلة، عن قرب انطلاق أشغال إنجاز مشروع سد واد الأزرق ببلدية بوحمامة.

في ختام زيارته إلى ولاية خنشلة بأمر من رئيس الجمهورية، طمأن مراد الفلاحين المستثمرين في شعبة الأشجار المثمرة. لا سيما فاكهة التفاح بقرب انطلاق أشغال إنجاز مشروع سد واد الأزرق. المسجل ضمن البرنامج التكميلي للتنمية بعد إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية منها المناقصة الخاصة بالمشروع.

وأكد الوزير بعد استماعه لانشغالات رئيس شعبة التفاح بالمجلس المهني المشترك للأشجار المثمرة، يسين ناصري. والمتعلقة بنقص الموارد المائية، أنّ إنجاز مشروع سد واد الأزرق سيساهم في القضاء على نقص مياه سقي المساحات الفلاحية وسيسمح بترقية إنتاج التفاح بخنشلة.

كما أبدى مراد إعجابه بما حققته مستثمرة فلاحية متخصصة في زراعة الأشجار المثمرة ببلدية الرميلة. حيث دعا أصحابها إلى توسيع المشروع الذي وصفه بالناجح. كما استغل الفرصة لتثمين النتائج المحققة في مشروع تربية المائيات بمؤسسة كوسيدار للزراعة.

وخلال الزيارة عاين ذات المسؤول مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين ولاية خنشلة وحدود ولاية باتنة على مسافة 18 كيلومتراً. حيث أكّد أنّ هذا المشروع من شأنه أن يساهم في فك العزلة عن ولاية خنشلة.

وكان وزير الداخلية عاين عن كثب عدة مشاريع تنموية مسجلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي رُصد له غلافاً مالياً بقيمة 95.2 مليار دينار.