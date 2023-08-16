خنشلة.. مراد يشدد على احترام آجال إنجاز محطة المياه المستعملة ببلدية بابار

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، على ضرورة احترام آجال لإنجاز محطة المياه المستعملة ببلدية بابار بولاية خنشلة.

وخلال المعاينة الميدانية للمشاريع التنموية المدرجة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية بولاية خنشلة. أكد مراد على ضرورة احترام آجال الانجاز. مشددا على ضرورة الاستغلال الامثل لمخرجات المحطة من المياه المصفاة في سقي المحيطات الفلاحية. في إطار تكامل المشاريع التنموية المحلية.

وجدير بالذكر أن قطاع الموارد المائية حضي ببالغ العناية ضمن البرنامج التكميلي للتنمية بتسجيل سبع (7) عمليات. بغلاف مالي يقدر ب 11.6مليار دج، موجهة لتحسين تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، و تعزيز شبكة التطهير، فضلا على رفع قدرات الاستجابة لاحتياجات القطاع الفلاحي بالولاية.