خنشلة.. مراد يعقد اجتماعا تقييميا بخصوص تنفيذ البرنامج التنموي التكميلي

بأمر من رئيس الجمهورية، يعقد في هذه الأثناء وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، اجتماعا تنسيقيا وتقييميا مع الجهاز التنفيذي لولاية خنشلة.

وحسب بيان الوزارة، فإنه سيتم خلال هذا الإجتماع دراسة مدى تنفيذ البرنامج التنموي التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية للولاية.

وللإشارة، كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية قد وصل مساء اليوم إلى مقر ولاية خنشلة أين سيجري زيارة عمل وتفقد للوتيرة التنموية بها.

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