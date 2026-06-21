خنشلة.. مستشفى ششار يستقبل 40 حالة تسمم غذائي

استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ششار، اليوم، نحو 40 حالة يشتبه في تعرضها لتسمم غذائي ببلدية ششار جنوب ولاية خنشلة.

وحسب مصادر النهار أونلاين، تم التكفل بجميع الحالات فور وصولها إلى المستشفى. حيث خضع المصابون للإسعافات والفحوص الطبية اللازمة، فيما تبقى أسباب التسمم غير معروفة إلى غاية الساعة.

وأكدت المصادر المتوفرة أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، كما غادر عدد منهم المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم. في حين يواصل الطاقم الطبي متابعة بقية الحالات للاطمئنان على وضعهم الصحي.