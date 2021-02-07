خنشلة: مصالح الأمن تطيح بسارقين وتسترجع صندوق بداخله مصوغات

أطاحت مصالح الأمن بولاية خنشلة، بسارقين إستوليا على مبلغ مالي قدر بـ 40 مليون سنتيم و 12000 أورو.

بالإضافة إلى صندوق مصوغات يحتوي على كمية معتبرة من الحلي من المعدن الاصفر.

حيثيات القضية تعود إلى تقدم شخص في العقد الثامن من العمر إلى مصالح الأمن الحضري الخامس بولاية خنشلة.

وذلك من اجل ترسيم شكوى بخصوص تعرض منزله ببلدية نسيغة للسرقة.

أين تم توقيف المشتبه بهما، ليعثر على المسروقات، وبعد إستكمال إجراءات التحقيقات تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما.

ليتم تقديمها بموجبه أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة بموضوع جناية تكوين جمعية أشرار.