خنشلة: مصالح الأمن تطيح بشخص يستهدف سرقة المنازل خلال الفترات الليلية

أوقفت عناصر الامن الحضري السابع بأمن ولاية خنشلة شخص في العقد الثاني من العمر يمتهن سرقة المنازل خلال الفترات الليلية.

حيثيات القضية تعود إثر تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية في حدود الساعة03:00صباحا مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم.

وذلك على مستوى حي لورباكو بخنشلة أين تنقلت قوات الشرطة بالامن الحضري السابع إلى عين المكان حيث لفت إنتباههم شخص مشبوه بمجرد مشاهدته لقوات الشرطة.

أين لاذ بالفرار و تم توقيفه على الفور بعد تفتيش دقيق للمكان ليتم العثور على قارورات غاز البوتان وطاولةBaBy Fout.

بالإضافة الى موقد غاز ليتم حجز المسروقات مع إقتياد المشتبه فيه من أجل إستكمال إجراءات التحقيق المعمق في القضية.

أين توصل التحقيق بان المسروقات تم سرقتها من داخل مسكن في طور الإنجاز.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه بموضوع السرقة داخل مسكن وتقديمه أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة.