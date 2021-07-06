خنشلة.. نسبة التحكم في الحرائق بلغت 90 بالمائة وإجلاء 24 عائلة

بلغت نسبة التحكم في حرائق التي نشبت بغابة عين ميمون، ولاية خنشلة، 90 بالمائة إلى غاية الساعة، كما تم إجلاء 24 عائلة.

هذا وتم إخماد 12 بؤرة من الحرائق، فيما لا تزال 3 بؤر أخرى، 2 منها في بلدية طامزة، وأخرى في شليا.

وتم تسخير لعملية إخماد الحرائق، 500 إطفائي، و10 أرتال متنقلة من 10 ولايات، بالإضافة إلى وحدة التدخل والتدريب بالدار البيضاء، وكذا 45 شاحنة ومروحيتنان.

هذا وكشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية لحد الساعةه جراء حريق خنشلة الذي إندلع منذ أول أمس.

وأوضح بيان للوزارة “أنه على إثر الحرائق المندلعة أول أمس الأحد بولاية خنشلة. قد جندت وسائل وإمكانيات بشريةّ وماديةّ معتبرة من سبعة ولايات مجاورة. كما تم .تدعيمها بمروحيتان تابعتان للحماية المدنية لإخمادها والمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم

من جهتها طمأنت الوزارة حسب البيان، جميع الساكنة أنه لم تسجل خسائر بشرية لحد الساعة. وتنوه بتواصل الجهود إلى غَاية الساعة قصد السيطرة على الحريق ومن إخماده نهائيا. داعية إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر اللازمين في مثل هذه الحالات.