خنشلة: نشوب حريق مهول في غابة عين ميمون بلدية طامزة

نشب حريق مهول في غابة عين ميمون، بلديو طامزة، ولاية خنشلة. حيث تمت الاستعانة بالرتل المتنقل للحماية المدنية لكل من ولاية باتنة، قسنطينة، بسكرة، أم البواقي من أجل إخماد الحريق.

وقد وصل المدير المركزي لتنظيم وتنسيق الإسعافات المديرية العامة للحماية المدنية العقيد مولاي خليفة لمكان الحريق. الكائن في غابة عين ميمون بلدية طامزة دائرة الحامة. رفقة مدير الحماية المدنية لولاية خنشلة المقدم عبد المالك بوبرطخ. أين تم الإطلاع على مجريات إخماد الحريق وتفقد من خلالها العتاد والإمكانيات اللوجستيكية والبشرية المسخرة لاحتواء الوضع. كما سيتم تزويد الارتال المتنقلة بطائرة مروحية لمكافحة حرائق الغابات