خنشلة.. نفوق أكثر من 40 رأسا من الغنم بسبب الطاعون

سجلت بخنشلة 12 بؤرة لطاعون المجترات الصغيرة ونفوق 40 رأسا من الغنم عبر بلديات أولاد رشاش وبابار وششار والمحمل مع تطور سريع لهذا الداء الذي انتشر عبر إقليم الولاية.

وأكدت مصالح البيطرة بالمديرية المحلية للمصالح الفلاحية ان مصالحها راسلت الوزارة الوصية أمس السبت مؤكدة وصول رقم البؤر التي سجلت بها الإصابة بطاعون المجترات الصغيرة إلى 12 بؤرة، أغلبها تتركز بالمنطقة الجنوبية للولاية.

المصالح وخلال معاينتها لهذه البؤر وقفت على نفوق أكثر من 40 رأسا من الغنم خلال الأيام القليلة الماضية.

في الوقت الذي تلقت فيه مصالح المفتشية البيطرية بلاغات من الفلاحين تتحدث عن نفوق أزيد من 100 رأس من الغنم لم يتم التأكد منها بعد.