خنشلة.. هلاك شاب وإصابة آخر في إصطدام سيارة بـ3 أشجار

لقي شاب يبلغ من العمر 29 سنة حتفه، وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انحراف واصطدام سيارة سياحية بثلاثة أشجار.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية صباح اليوم الثلاثاء على الساعة الخامسة إلا الربع، في حادث انحراف واصطدام سيارة بـ3 أشجار، بحي طريق مسكانة ببلدية ودائرة خنشلة.

وخلف هذا الحادث، ضحيتين يبلغان من العمر 28 و29 سنة من جنس ذكر، لديهما اصابات خطيرة.

وقدمت للضحيتين الاسعافات الأولية في عين المكان، وتم نقلهما إلى قاعة الاستعجالات أحمد بن بلة، وبعد معاينة الطبيب تبين أن المدعو “ح.ح” متوفي.