خنشلة: وضع حيز الخدمة مذبح عصري للدواجن

أشرف والي ولاية خنشلة، علي بوزيدي، اليوم الأربعاء، على وضع حيز الخدمة مذبح عصري للدواجن.

وحضر تدشين المذبح العصري للدواجن كل من رئيس دائرة خنشلة، رئيس المجلس الشعبي البلدي خنشلة ومدراء الفلاحة، التجارة ،الصناعة.

وأكد الوالي بأنه وطاقمه بصدد معالجة عديد الملفات اصحاب المشاريع الذين يتم استقبالهم كل يوم ثلاثاء من طرف لجنة الاصغاء.

وأشار والي ولاية خنشلة بأن ملفات أصحاب المشاريع، سيتم الفصل فيها وفقا للقوانين والاجراءات الادارية المعمول بها.

كما وعد والي ولاية خنشلة بضمان كل الدعم اللازم المتعلق بتسهيل كل الاجراءات الادارية ربحا للوقت.

كما كان الحال مع هذه المؤسسة التي تمت مرافقتها، كونها إضافة للقاعدة الاقتصادية بالولاية.