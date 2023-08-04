خنشلة: وفاة إمرأة وإصابة شخصين في إنحراف وإنقلاب سيارة بالرميلة

وقع مساء اليوم حادث مرور مميت بمشتة أولاد سي زرارة الظهارة قرب دوار بلبقار وبالضبط بالمكان المسمى ڨوراي بلدية الرميلة دائرة قايس، تمثل هذا الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية من نوع كليو.

وحسب ما أفادته مصالح الحماية المدنيةخنشلة أن الحادث خلف وفاة إمرأة تبلغ من العمر حوالي 61 سنة واصابة إثنين آخرين إمرأة 48 سنة ورجل 65 سنة.

حيث تم إسعاف المصابين وتحويلهم الى قاعة الاستعجالات بمستشفى حيحي عبد المجيد قايس، فيما تم تحويل جثة المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى .