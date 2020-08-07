خنشلة: وفاة المجاهد عمار جلول

توفي صبيحة اليوم الجمعة بولاية خنشلة المجاهد عمار جلول، وهو الذي يعتبر من الرعيل الأول الذي إلتحق بالثورة التحريرية سنة 1954ضمن تشكيلة أبطال الاوراس بقيادة الشهيد عباس لغرور.

وانتقل المجاهد عمار جلول الى جوار ربه عن عمر يناهز 85 سنة ، فهو من مواليد 25/12/1935 بمقادة ، وهو من الرعيل الأول الذي التحق بالثورة التحريريةسنة 1954 المباركة، ضمن تشكيلة أبطال وأسود الأوراس تحت قيادة الشهيد عباس لغرور رفقة عبد الحفيظ سوفي و حوحة بلعيد.

وخاض الراحل عدة معارك في الأوراس ضد المستدمر الفرنسي منها: معركة الزاوية التي جرح فيه عباس لغرور، ومعركة قبو التي دامت اسبوع كامل ومعركة ((شير اوعثمان))، بالإضافة إلى معركة الكانزيام التي قتل فيها ضابط فرنسي برتبة نقيب، وكذا معركة المنزل المتمثلة في نصب كمين للرتل العسكري الفرنسي.

ثم انتقل الى الحدود التونسية الجزائرية لتأمين السلاح دعما للثورة، وبعد القاء القبض عليه وسجن القائد عباس لغرور في تونس وإعدامه رفقة الضباط المرافقين له، وسجن البقية منهم عمار جلول بتونس و بالضبط في (نابل) ثم في (سوسة) ، حيث سجنوا لمدة تتراوح بين 9و 18شهر ، واطلق سراحهم ، وعادوا من جديد الى المعارك ضد الإستعمار على الشمال الشرقي الجزائري.

وواصل نضاله بعد الاستقلال في صفوف الجيش الوطني الشعبي حيث شارك في حماية الحدود الغربية الجزائرية ومنها حادثة (امقالة). الى غاية خروجه الى التقاعد في منتصف السبعينات.