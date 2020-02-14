خنشلة.. وفاة رضيع وإصابة 3 أفراد من عائلة واحدة في إنقلاب سيارة ببابار

أخبار الجزائر
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خنشلة.. وفاة رضيع وإصابة 3 أفراد من عائلة واحدة في إنقلاب سيارة ببابار
بقلم مصطفى.ق

قتل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر وأصيب ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بجروح في انقلاب سيارة بولاية خنشلة.

الحادث على الطريق الوطني رقم 80 في شطره الرابط بين بلديتي بابار وخنشلة، حسب مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وتلقى عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببابار نداء استغاثة يفيد بانقلاب مركبة سياحية كان على متنها 4 أفراد من عائلة واحدة ليتنقلوا لإسعاف الضحايا الذين أصيب ثلاثة منهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية العمومية أحمد بن بلة لتلقي العلاج اللازم فيما تم تحويل جثة الرضيع إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية.

وتم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث.


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