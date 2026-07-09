خنشلة: وفاة شابين غرقا داخل مجمع مائي بلاستيكي ببوحمامة

توفي شابان يبلغان من العمر حوالي 17 سنة، مساء الخميس، إثر تعرضهما للغرق داخل مجمع مائي بلاستيكي. بمنطقة إمزوغن التابعة لبلدية ودائرة بوحمامة بولاية خنشلة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تم انتشال الشابين من المجمع المائي وتقديم الإسعافات الأولية لهما بعين المكان. قبل نقلهما على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بوحمامة.

وبعد معاينتهما من طرف الطبيب المناوب بالمستشفى، تم التصريح بوفاتهما.