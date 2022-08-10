خنشلة: وفاة شاب بصعقة بعد تسلقه لعمود كهربائي ببلدية الرميلة

لقي شاب يبلغ من العمر 19 سنة حتفه، مساء اليوم الاربعاء، بسبب صعقة كهربائية بعد تسلقه لعمود كهربائي بضواحي بلدية الرميلة بولاية خنشلة.

و في هذا السياق، كشفت مصادر “النهار اونلاين”، ان الشاب المتوفي تسلق العمود المتواجد بدوار ضواحي بلدية الرميلة.

ليتم نقله الى المؤسسة الإستشفائية حيحي عبد المجيد ببلدية قايس أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

لتباشر السلطات الأمنية تحقيقاتها المعمقة لمعرفة أسباب الوفاة و دواعيها.

كما أقدم عون شرطة يعمل لدى مصالح أمن ولاية خنشلة، في سابقة هي الأولى من نوعها، صباح أول أمس، على وضع حد لحياته بإطلاق عيار ناري مباشر على مستوى صدره أمام مقر أمن الولاية.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الشرطي “نور الدين بن هاني”، البالغ من العمر 35 سنة، وهو أب لطفلين، لفظ أنفاسه في موقع الحادث.

وأوضحت مصادر “النهار”، أن الشرطي المنتحر من سكان بلدية “قايس” غرب إقليم ولاية خنشلة.

وخلّفت الحادثة صدمة كبيرة في نفوس زملاء الشرطي ومعارفه، وخيّم حزن شديد على أفراد عائلته وأقاربه في بلدية “قايس” أمام هذه الحادثة التي وصفت بالفاجعة.

صدمة وسط زملاء الضحية ومعارفه ومقربيه

وما زالت أسباب ودوافع الانتحار يكتنفها الغموض والتكتم الشديد، فيما رجحت مصادر محلية سبب الحادثة إلى ظروف اجتماعية قاهرة، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية على نطاق واسع على مستوى محيطه العائلي وزملائه في العمل.

وقد تم وضع جثة الشرطي الذي كان يرتدي لباسه المدني وقت الحادثة في مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “أحمد بن بلة”. على ذمة استكمال الإجراءات الضرورية المعمول بها. في ظل التحقيق الجاري بشأن الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية الانتحار ومصدر السلاح الناري المستعمل. طبقا لتعليمات وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة.

خنشلة: قتيلان وجريحان في حادث اصطدام شاحنتين بمدخل بلدية قايس

كما لقي شخصان مصرعهما مساء اليوم اثر حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 88 في شطره الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة. في حادث اصطدام شاحنتين من نوع هيربين وشاحنة حمل السيارات ، بسبب عدم احترام اشارة المرور قف.

الحادث خلف وفاة قتيلين تتراوح اعمارهم بين 40 و 60 سنة. وكذا جريحان تم نقلهم على جناح السرعة للمؤسسة الاستشفائية قايس.

فيما باشرت مصالح الدرك الوطني التحقيق بشأن الحادث المأسوي.