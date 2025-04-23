خنشلة.. وفاة شخصين في حادث انحراف وانقلاب سيارة ببابار

توفي شخصين اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 80 بالتحديد بالمكان المسمى حجرة الرسم ببلدية ودائرة بابار.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية على جناح السرعة فور تلقيها النداء على الساعة 21سا 03د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية من نوع طويوطا هيليكس بالمكان المسمى (حجرة الرسم)، ببلدية بابار .

الحادث خلف وفاة شخصين تتراوح أعمارهم حوالي 70 و71 سنة تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد بن بلة بعاصمة الولاية.