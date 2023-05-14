خنشلة: وفاة شخص وإصابة آخر إثر انحراف شاحنة بأولاد رشاش

وقع صباح اليوم الأحد حادث مرور مميت تمثل في إنحراف شاحنة ذات مقطورة من نوع فولفو Volvo. بالمكان المسمى لعويجة ببلدية أولاد رشاش جنوب خنشلة.

وخلّف هذا الحادث إصابة شخصين أحدهما يبلغ من العمر 49 سنة فاقد للوظائف الحيوية وبعد المعاينة الطبية من طرف الطبيب المناوب تبين انه متوفي. بالإضافة كذلك إلى إصابة شخص آخر بجروح والذي يبلغ من العمر 60 سنة.

ليتم تحويل الضحايا إلى قاعة الإستعجالات بمستشفى محمد بوضياف أولاد رشاش.