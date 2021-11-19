خنشلة: وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة إثر حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع ليلة الخميس إلى الجمعة في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة بولاية خنشلة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية خنشلة صباح اليوم الجمعة في حدود الساعة 00 سا و25د لأجل حادث مرور خطير وقع بالطريق الوطني رقم 80 طريق بابار بلدية انسيغة دائرة الحامة.

وأضاف البيان، أن الحادث تمثل في إصطدام سيارتين سياحيتين الاولى من نوع “هيونداي أكسنت، والثانية طويوطا ياريس. حيث خلف وفاة شخص من جنس ذكر عمره حوالي 58 سنة.

كما خلف الحادث إصابة 5 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم مابين “27 سنة و49 سنة” لديهم إصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم إسعافهم وتحويلهم إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى احمد بن بلة في خنشلة. فيما تم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى

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