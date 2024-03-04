خنشلة.. وفاة طالبة بالإقامة الجامعية 1500 سرير

استيقظت طالبات الإقامة الجامعية 1500 سرير المجاهدتين خالدي مباركة وزينب بخنشلة، على هول صدمة فضيعة بعد اكتشاف انتحار طالبة جامعية تبلغ من العمر 24 سنة شنقا.

وحسب مصادر “النهار”، فإن حيثيات القضية تعود للعثور على الطالبة الجامعية، فجر اليوم الإثنين، مشنوقة داخل الجناح.

وتم تبليغ أعوان الأمن مباشرة، ومن ثم الاتصال بالمصالح الأمنية أين تدخلت في عين المكان وقاموا بجل الإجراءات القانونية حيال ذلك.

يذكر أن الطالبة تدرس بكلية الحقوق بجامعة الشهيد عباس لغرور بخنشلة، لتبقى القضية محل تحقيق من طرف الهيئات المختصة.