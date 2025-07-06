خنشلة: وفاة طفل داخل مسبح بحمام الصالحين بالحامة

توفي طفل يبلغ من العمر 13 سنة، مساء اليوم الأحد 06 جويلية 2025، داخل المسبح التابع للمركب الحموي “حمام الصالحين” ببلدية ودائرة الحامة، ولاية خنشلة.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحامة في حدود الساعة 21:03، بعد تلقي نداء بوجود طفل في وضعية حرجة داخل المسبح، حيث تم العثور عليه فاقدًا للوظائف الحيوية.

وتم إسعافه بعين المكان وتحويله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي أحمد بن بلة بعاصمة الولاية، أين أكد الطبيب المناوب وفاته.

وقد باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقًا في الحادث لتحديد ظروف وملابسات الوفاة.