خنشلة..وفاة طفل دهسته سيارة نفعية بحي 5 جويلية

لفظ عشية اليوم، طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات أنفاسه الأخيرة على مستوى مصلحة الإستعجلات بالعيادة الخاصة الوداد في خنشلة.

حيث تأثر بالجروح التي تعرض لها بعد أن دهسته سيارة نفعية بحي 5 جويلية بمدينة خنشلة.

فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية خنشلة، من توقيف عصابة إجرامية تتكون من 09 أشخاص. تورط أصحابها في قضية بيع وترويج المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.

بالإضافة كذلك إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي. لغرض الإعداد لارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات. وإنشاء وتنظيم والمشاركة في عصابة أحياء.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إثر تحريات باشرتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة. والتي أسفرت عن تحديد هوية شخص مسبوق قضائيا. يقوم رفقة مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات على مستوى حي الحسناوي بخنشلة. مستغلين مسكن مستأجر بذات الحي. لتقوم قوات الشرطة بعد التنسيق مع الجهات القضائية بإستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي مكنت من الكشف عن هوية المشتبه فيهم الذين يقومون بالمتاجرة بالمخدرات.

وأوضح البيان، أنه تم وضع خطة وغلق جميع المنافذ. أين تمت عملية المداهمة التي مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي حاول الفرار. وبعد توقيفه واخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على كمية من المخدرات راتنج القنب الهندي تقدر بـ4.9 غ. كما تم توقيف المشتبه فيه الثاني بحوزته كمية من المخدرات. كما تم توقيف سبعة أشخاص آخرين. ليصل عدد الموقوفين إلى 09 أشخاص تتراوح أعمراهم بين العقد الثاني و الثالث من العمر.

وبعد تفتيش المسكن المستأجر، تم حجز قطع من المخدرات معدة للترويج يقدر وزنها بـ 09.1 غ من راتنج القنب الهندي، أسلحة بيضاء متمثلة في سيف. 02 عصي بيسبول ، سكين ، 02 كيتور ، شفرة حلاقة ، لتصل كمية المخدرات الإجمالية التي تم حجزها إلى 16 غ من راتنج القنب الهندي مهيأة و معدة للترويج ، ليتم تحويل المحجوزات واقتياد المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة على ذمة التحقيق .

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم. تم تقديمهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة