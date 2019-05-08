خنشلة.. وفاة عشرينية بعد إنقلاب سيارة للنقل الجماعي في شاشار

هلكت شابة في 27 من العمر سهرة أمس في حادث انحراف وانقلاب سيارة للنقل الجماعي ببلدية شاشار في خنشلة.

الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 83 بالمكان المسمى عش الغراب عند مدخل بلدية ششار بولاية خنشلة.

واستنادا خلية الإعلام والاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية فإن عناصر الحماية المدنية بالوحدة الثانوية لبلدية ششار تدخلوا من أجل إسعاف الضحية التي وجدت فاقدة للوعي تعاني من نزيف خارجي على مستوى الأنف والفم.

ليتم نقلها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى ششار،وبعد فقدان الضحية لكميات كبيرة من الدم لقيت حتفها بالمستشفى.

ليتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.