خنشلة: وفاة عشريني إثر حادث مرور مميت ببلدية بغاي

‏تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الحامة مساء اليوم على الساعة التاسعة مساءا لأجل حادث مرور مميت. يتمثل في إصطدام دراجة نارية بفرس بالمكان المسمى سالف الكاهنة ببلدية بغاي دائرة الحامة.

الحادث خلف إصابة شاب بإصابات بليغة يبلغ من العمر 20 سنة. وبعد معاينته من طرف الطبيب المناوب بقاعة العلاج بغاي تبين أنه متوفي.

أين تم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد بن بلة بعاصمة الولاية خنشلة.‏

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لقي طفل ذو 07 سنوات من عمره مصرعه على مستوى العيادة المتعددة الخدمات ببني حواء. اثر دهسه من طرف سيارة مساء هذا اليوم على محور الطريق الولائي رقم101 بدوار القصور ببلدية بريرة.

و بعد تدخل مصالح الحماية المدنية من اجل لاسعافه و إجلاؤه إلا انه لفظ أنفاسه الاخيرة بالعيادة المتعددة الخدمات ببني حواء.

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