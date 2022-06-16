خنشلة: 18شهرا سجنا نافذا لتلميذ ومنتحل صفة مترشح لشهادة البكالوريا

قامت الفرقة الجنائية بأمن ولاية خنشلة بتقديم شخصين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة. بعد أن تم ضبط أحدهم داخل مركز الامتحان ( ر. ع ) من طرف مؤطري المركز .

هذا الأخير حل محل المترشح الأصلي المسجل في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 كممتحن حر. منتحلا هويته ويحوز على بطاقة تعريفه وكذا الاستدعاء الرسمي الذي توصل به لإجتياز امتحان البكالوريا. والذي دخل بها المركز من اليوم الأول للامتحان. واجتاز محله جميع المواد الى غاية اكتشاف أمره اليوم بتاريخ 2022/06/16 خلال الامتحان المقرر في الفترة الصباحية .

ليتم احالتهما على قسم الجنح بمحكمة خنشلة بموجب اجراءات المثول الفوري.أين تمت متابعتهما بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات.

ليصدر حكم في نفس اليوم قضى بإدانة المتهمين بما نسب اليهما وعقاب كل واحد منهما بثمانية عشر ( 18 ) شهرا حبسا نافذا. وخمسين ألف دينار جزائري ( 50.000 دج ) غرامة نافذة مع الأمر بإيداعهما بالجلسة.