خنشلة: 19 مواطنا يغادرون الحجر الصحي بنزل عمال بريد الجزائر

غادر اليوم الخميس 19 شخصا، من الحجر الصحي، على مستوى نزل عمال بريد الجزائر.

وجرت عمليّة المغادرة في ظروف جيدة وبتنظيم محكم، وبتعليمات والي الولاية، علي بوزيدي، وبإشراف المفتّش العامّ للولاية، مدير الصحة للولاية، مدير السّياحة، بحضور المصالح الأمنيّة والطبيّة المعنيّة .

وثمّن الوالي الجهود المبذولة من طرف موظّفي وعمّال القطاعات ذات الصّلة، وكذا المتعاونين من أصحاب المؤسّسات الفندقيّة المستعملة لهذا الغرض، وعمال الصحّة والأطقم الطبيّة السّاهرة، لحرصهم التامّ على توفير كلّ سبل الرّاحة، والإقامة الطيّبة للمعنييّن، وكذا الاسرة الاعلاميّة بالولاية، نظير مواكبتها الايجابيّة للوضع القائم.

وأفاد انّه سعى ومصالحه إلى توفير كلّ الظّروف المواتية لصالح المعنيين، ويجري التكفّل بهم من جميع النّواحي، متمنّيا للمغادرين موفور الصحّة والسّلامة.

ودعا الوالي مرّة أخرى المواطنين إلى الرّفع من درجات الحذر، والالتزام بالحجر الصحّي الطّوعي، والخروج فقط للضّرورة الملحّة .

من جهتهم ،عبّر المغادرون، عن عميق امتنانهم وتشكّراتهم إلى السلطات المحلية، على حسن الضّيافة وجميل الصّنيع.