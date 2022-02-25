خنشلة: 3 جرحى في حادث إنحراف وانقلاب سيارة بطريق الوزن الثقيل 

لقي شخصين حتفهما وجرح اثنين اخرين اليوم إثر حادث إنحراف سيارة وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 05 بالبويرة.

وحسب مصالح الحامية المدنية فإن الحادث وقع في حدود الساعة 19سا و35د بالمكان المسمى الصوندا.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة ما خلف وفاة شخصين إعمارهما مابين 19 سنة و20 سنة وإصابة شخصين اخرين 19 و 26 سنة واحد منهما في حالة خطيرة

تم إسعاف الجرحى وتحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة. فيما تم تحويل جثتي الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

أصيب اليوم الأحد، شخصين تتراوح أعمارهما بين 26 و 28 سنة بجروح متفاوتة الخطروة، إثر حصول حادث إنحراف سيارة من نوع كونقو وإصطدامها بشجرة على المحور الوطني رقم 19 بمنطقة خمس نخلات ببلدية أولاد فارس في الشلف.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إسعاف المصابين وإجلائهم على جناح السرعة إلى مستشفى مرواني عابد بالشطية لتلقي العلاج.

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تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.