خنشلة..39 حادث مرور تسبب فيها سائقي الدراجات النارية خلال 8 أشهر

سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي، في مجال الوقاية المرورية خلال 8 أشهر من السنة الجارية 2022، 39 حادث مرور جسماني.

ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أين تم تسجيل 35 حادث مرور جسماني، تسبب فيها سائقي الدراجات النارية بمختلف أنواعها.

وذلك على مستوى المناطق الحضرية والعمرانية في إقليم دائرة اختصاص الشرطة، بسبب السلوكيات السلبية لسائقيها أثناء السياقة.

وأبرز التجاوزات المرتكبة من طرفهم هي السرعة المفرطة، التجاوزات الخطيرة وعدم ارتداء الخوذة الواقية للرأس التي تعد من أهم وسائل الحماية التي يتخلى عنها نسبة معتبرة منهم بالرغم من دورها الهام في حمايتهم من خطر الموت أو الإصابة بعاهات مستديمة.

وبالمقارنة لثمانية أشهر الأولى من سنة 2021، نجد أن حوادث المرور قد عرفت ارتفاعا ملحوظا لثمانية 8أشهر الأولى من سنة 2022، حيث تم تسجيل ارتفاع بـ – 03.12 %.

وبهدف الحد من حوادث المرور لاسيما تلك التي يتورط فيها سائقي الدراجات النارية، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني ومن خلالها أمن ولاية خنشلة برنامجا خاصا يتضمن تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف انتشارا كبيرا للدراجات النارية.

ولردع المخالفين قامت فرق أمن الطرقات التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بخنشلة خلال الأسبوع المنصرم بتحويل 11 دراجة نارية إلى الحظيرة كما تم خلال نفس الفترة تحرير 3 مخالفات أخرى تتعلق بعدم ارتداء الخوذة وكذا عدم تقديم الوثائق الخاصة بدراجة نارية.