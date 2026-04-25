خنشلة.. 4 جرحى في اصطدام بين سيارتين

شهد الطريق الوطني رقم 83، بالمكان المسمى الشجرة ببلدية المحمل دائرة أولاد رشاش بولاية خنشلة، اليوم السبت، حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين من نوع رونو كليو 2.

وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص من جنس ذكر، تتراوح أعمارهم في العقد الثالث. حيث تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة.

وقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببابار في حدود الساعة 01 سا و56 دقيقة. حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان، قبل تحويلهم على جناح السرعة إلى قاعة الاستعجالات ببابار لتلقي العلاج اللازم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور