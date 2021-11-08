خنشلة: 5 جرحى في حادث إصطدام بين سيارتين

خلف حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين بولاية خنشلة في إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة. تمثل في إصطدام بين سيارتين.

ووقع الحادث في حدود الساعة الـ07 سا و35 د، بقرية الفج في ولاية خنشلة. كما تسبب في إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى. فيما لا تزال العملية متواصلة من طرف مصالح الحماية المدنية.

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كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سوق اهراس أمس من أجل حادث مرور تسبب في وفاة شخصين.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد وقع على الساعة 21 و25 د إثر انحراف سيارة سياحية على متنها شخصين تبعها سقوط في سد المياه “سد ملاق”، بالمكان المسمى المهراس، ببلدية تاورة.

وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث إنقلاب شاحنة

بالمقابل، تم إنتشال الضحية الأولى وهي إمرأة متوفية على الساعة 00ساو30د. في حين تتواصل عملية البحث عن الضحية الثانية من طرف الفرق المختصة للحماية المدنية.

وبالمقابل لقي شخص حتفه، وأصيب إثنين آخرين، في حادث مرور تمثل في إنقلاب شاحنة ذات مقطورة، في سوق أهراس.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسدراتة، في سوق أهراس، صباح اليوم الإثنين، لأجل هذا الحادث، والذي وقع بمفترق الطرق قالمة/سدراتة ببلدية سدراتة.

مخلفا وفاةشخص “ف . ب” من جنس ذكر يبلغ من العمر 25 سنة متوفي، و إصابة شخصين آخرين من جنس ذكر يبلغان من العمر 24 و25 سنة يعانيان من إصابات متفاوتة الخطورة.

أين قامت مصالح الحماية المدنية، بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتحويل جميع الضحايا إلى مستشفى هواري بومدين بسدراتة.

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