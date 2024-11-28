خنشلة: 5 جرحى في حادث مرور بطريق الوزن الثقيل
بقلم رمزي خاوة
أصيب خمسة أشخاص ليلة البارحة بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بطريق الوزن الثقيل بعاصمة الولاية خنشلة.
تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحيتين الأولى من نوع هيونداي أكسنت و الثانية رونو كونڨو . حيث تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية خنشلة ليلة البارحة لأجل حادث خلّف إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة (انثى، 03 رجال وطفل) تتراوح اعمارهم بين 12 و41 سنة .
أين تم إسعافهم وتحويلهم على جناح السرعة الى قاعة الاستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة خنشلة .
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