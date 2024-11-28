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أخبار الجزائر

خنشلة: 5 جرحى في حادث مرور بطريق الوزن الثقيل

بقلم رمزي خاوة
خنشلة: 5 جرحى في حادث مرور بطريق الوزن الثقيل
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أصيب خمسة أشخاص ليلة البارحة بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بطريق الوزن الثقيل بعاصمة الولاية خنشلة.

تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحيتين الأولى من نوع هيونداي أكسنت و الثانية رونو كونڨو . حيث تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية خنشلة ليلة البارحة لأجل حادث خلّف إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة (انثى، 03 رجال وطفل) تتراوح اعمارهم بين 12 و41 سنة .

أين تم إسعافهم وتحويلهم على جناح السرعة الى قاعة الاستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة خنشلة .

رابط دائم : https://nhar.tv/UrISN
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