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خنشلة: 7 جرحى في حادث في إصطدام بين سيارتين ببلدية عين الطويلة 

بقلم خاوة رمزي
خنشلة: 7 جرحى في حادث في إصطدام بين سيارتين ببلدية عين الطويلة 
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تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الطويلة مساء اليوم الخميس لأجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 88 وبالضبط بالمكان المسمى قرية أولاد تمرابط بلدية عين الطويلة .

الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين سياحيتين الأولى من نوع قولف 3 والثانية من نوع لوقان .
خلف هذا الحادث إصابة سبعة 07 أشخاص (رجلين 29 و 48 سنة، إمرأتين 38 و 47 سنة وثلاث أطفال 05، 10 و 14 سنة) لهم إصابات متفاوتة الخطورة.
حيث تم إسعافهم وتحويلهم على جناح السرعة الى قاعة الاستعجالات عين الطويلة .

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