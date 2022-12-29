خنشلة: 7 جرحى في حادث في إصطدام بين سيارتين ببلدية عين الطويلة
بقلم خاوة رمزي
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الطويلة مساء اليوم الخميس لأجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 88 وبالضبط بالمكان المسمى قرية أولاد تمرابط بلدية عين الطويلة .
الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين سياحيتين الأولى من نوع قولف 3 والثانية من نوع لوقان .
خلف هذا الحادث إصابة سبعة 07 أشخاص (رجلين 29 و 48 سنة، إمرأتين 38 و 47 سنة وثلاث أطفال 05، 10 و 14 سنة) لهم إصابات متفاوتة الخطورة.
حيث تم إسعافهم وتحويلهم على جناح السرعة الى قاعة الاستعجالات عين الطويلة .
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