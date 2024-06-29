خنشلة: 8 جرحى في حادث انحراف سيارة بطامزة 

أصيب 8 أشخاص مساء اليوم السبت إثر حادث مرور وقع على مستوى منطقة نوغيس بلدية طامزة ولاية خنشلة .

هذا وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية قايس لأجل هذا الحادث والذي تمثل في إنحراف وانقلاب سيارة من نوع بيجو 404 مغطاة .

خلف هذا الحادث إصابة ثمانية أشخاص 8 باصابات متفاوتة الخطورة، أربع ذكور تتراوح أعمارهم بين 3 و26 سنة وأربعة من جنس أنثى تتراوح أعمارهن بين سنتين ونصف و50 سنة .

حيث تم إسعافهم و تحويلهم على جناح السرعة الى قاعة الاستعجالات بمستشفى حيحي عبد المجيد قايس .

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