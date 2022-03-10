خنشلة: تفكيك شبكة مختصة في النصب وإنتحال صفة إطارات سامية في الجيش وسلطات سامية

نجحت مصالح الأمن بولاية خنشلة من تفكيك شبكة تتكون من اربعة اشخاص مختصة في النصب والاحتيال و إنتحال صفة الغير.

وحسب ذات المصالح فإن أفراد الشبكة والمدوين بـ شاريدي .أحمد وسمير وحمزاوي عيسى والعياش عبد الحليم كانوا ينتحلون صفة اطارات سامية في الجيش وسلطات سامية.

ليتم توقيفهم من قبل مصالح الامن بتهمة بتهمة النصب وانتحال صفة اطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي وسلطات سامية.

أين تم احالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة. الذي امر بإيداع المدعو شاريدي احمد الحبس المؤقت على مستوى المؤسسة العقابية ببابار (خنشلة). و وضع المدعوين شاريدي سمير و العياش عبد الحليم تحت الرقابة القضائية.