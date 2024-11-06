خنشلة: قتيل وجريحان في حادث مرور بـ انسيغة

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بمنطقة تمڨرة ببلدية انسيغة.

الحادث وقع مساء اليوم في حدود الساعة الثامنة مساء بمنطقة تمڨرة، تمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين. ما تسبب في وفاة شخص يبلغ من العمر 39 سنة وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين و نقلهما إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية “أحمد بن بلة ” بعاصمة الولاية. فيما تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المؤسسة الصحية.