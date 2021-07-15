قناة النهار “وزير الفلاحة :” مانبقاوش نحسبو في النيران لازم التحسيس بقلم قناة النهار نشر في 15 جويلية 2021 - 11:26 خنشلة شارك غرِّد 25 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960763 اقرأ أيضا تسليم كشوف النقاط.. نتائج مشرفة والتفويج مطلوب السنة القادمة قناة النهار 29 جوان مـ.ـؤثر جدا..مدرب كاراتي يروي كيف توفـ.ـيت زوجته في حـ.ـريق أمام عينيه قناة النهار 03 جويلية طالع هابط: شاهد طريقة تعامل موظفي الوكالة الولائية للتشغيل بورقلة مع المواطنين قناة النهار 13 جويلية كتلة النواب الأحرار.. هذه كواليس اللقاء التشاوري مع رئيس الجمهورية قناة النهار 26 جوان