خنشلة.. إصابة 4 أعوان من الحماية المدنية إثر انحراف وانقلاب شاحنة تدخُّل

أصيب 4 أعوان من الحماية المدنية، مساء اليوم الاثنين، إثر انحراف وانقلاب شاحنة تدخُّل، على مستوى طريق الوزن الثقيل، بـ طريق بغاي، في ولاية خنشلة.

الحادث تمثّل في انحراف شاحنة تدخُّل تابعة للمركز المتقدم للحماية المدنية من نوع FPT.

خلّف هذا الحادث إصابة أربعة أعوان من بينهم حالتان في حالة حرجة. تم إدخالهم غرفة الإنعاش بمستشفى أحمد بن بلة بعاصمة الولاية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأعوان المصابين كانوا في مهمة تدخُّل.